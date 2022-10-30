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بعد لقائه مدير «بنغازي الطبي».. الدبيبة يوجه وزارة المالية لدعم المراكز الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 08:57 مساء
بعد لقائه مدير «بنغازي الطبي».. الدبيبة يوجه وزارة المالية لدعم المراكز الطبية
لقاء الدبيبة مع مديرة مركز بنغازي الطبي ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الأحد 30 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة المالية بدعم المراكز الطبية لتمكينها من تقديم خدماتها الصحية إلى المواطنين، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك في ختام اجتماع الدبيبة مع مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

خطة المراكز الطبية لمعالجة أوضاع مرضى الأورام
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خُصِّص للتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل مركز بنغازي في أداء مهامه، ومناقشة آلية عمل المراكز الطبية وفق قرار مجلس الوزراء بشأن استقلالية المراكز.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث أيضًا خطة المراكز الطبية لمعالجة أوضاع مرضى الأورام ومدى توفر الجرعات اللازمة، منوهًا بأن الدبيبة «أصدر تعليماته لوزارة المالية بدعم المراكز لتقديم خدماتها».

توفير احتياجات مركز بنغازي الطبي
وسبق، أن أصدر الدبيبة، تعليماته لوزارات الصحة والمالية والتخطيط لحلحلة المذكرات المقدمة من إدارة مركز بنغازي الطبي بشأن احتياجات المركز، مؤكدًا أن الاهتمام بهذا المركز ضرورة قصوى، في ظل إقفال عدد من المستشفيات بالمدينة، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في 9 سبتمبر الماضي.

وطالبت مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي خلال اجتماعها السابق مع الدبيبة، بضرورة معالجة عدد من الإشكاليات العالقة بالمركز، وأهمها «توفير الأكسجين، وتوفير عدد كافٍ من العناصر الطبية المساعدة، وتسديد عدد من الالتزامات القائمة على المركز».

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