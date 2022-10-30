الليلة في «هذا المساء»: ليييا بين قرارات الأمم.. وخلافات العرب

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على التفاعل الإقليمي والدولي مع الملف الليبي، في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير واجتماعات الجامعة العربية في الجزائر هذه الأيام.



والجمعة الماضية، دعا قرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى «الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله».

- الجزائر تستضيف أول قمة عربية منذ 3 سنوات

- مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا



وفي الجزائر، يجتمع القادة العرب، الثلاثاء، في قمة هي الأولى منذ ثلاث سنوات، مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في سورية وليبيا. وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة كان الملف الليبي حاضرًا في المناقشات في وقت لا يزال التباين في وجهات النظر واضحًا بين عدد من الدول العربية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع