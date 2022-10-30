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وزارة الداخلية تناقش التعاون الأمني مع بعثة الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 08:04 مساء
وزارة الداخلية تناقش التعاون الأمني مع بعثة الأمم المتحدة
جانب من اجتماع رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي العميد أبوالربيع مخلوف وخبير الشؤون الأمنية ببعثة الأمم المتحدة، الأحد 30 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
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ناقش اجتماع بمقر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، التعاون الأمني مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يشمل عددًا من الموضوعات الأمنية.

وأفاد منشور مقتضب عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع حضره رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي العميد أبوالربيع مخلوف، وخبير الشؤون الأمنية ببعثة الأمم المتحدة، وتناول عدة مواضيع أمنية.

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وفي سياق مختلف، أفادت الوزارة بأن مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف اجتمع اليوم الأحد برؤساء المراكز ووحدات المرور بالمديرية، لاستعراض المجهودات التي بذلوها خلال تأمين الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوزراء بمدينة العزيزية، بالتعاون مع فروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل منطقة الجفارة، وفق الخطة الأمنية الصادرة إليهم.

جانب من اجتماع رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي العميد أبوالربيع مخلوف وخبير الشؤون الأمنية ببعثة الأمم المتحدة، الأحد 30 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي العميد أبوالربيع مخلوف وخبير الشؤون الأمنية ببعثة الأمم المتحدة، الأحد 30 أكتوبر 2022 (وزارة الداخلية)
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