واشنطن تتعهد بدعم جهود باتيلي لاستعادة الزخم نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، «تعهُّد بلاده بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة باتيلي في جهوده لاستعادة الزخم نحو الانتخابات».

ويوم الجمعة الماضي، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، لينتهي في 31 أكتوبر 2023، حسب القرار الذي حمل رقم 2656 لسنة 2022.

- ننشر نص قرار مجلس الأمن 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا

نورلاند: واشنطن سعيدة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

وأوضح ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، أن «الولايات المتحدة سعيدة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة»، وذلك حسب تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

وشدد مجلس الأمن، وفق القرار، على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا، داعيًا إلى التوصل إلى «خارطة طريق» بين الأطراف الليبية. وحث المجلس على نزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن، كما دعا إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن».

والأربعاء الماضي، قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، «للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا».