بدء موسم جني ثمار الزيتون في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأ أهالي مدينة بني وليد هذه الأيام في جني ثمار الزيتون استعدادًا لإرسالها إلى المعاصر تمهيدًا لعصرها واستخراج الزيت منها الذي تشتهر به المدينة كل عام.

وقال المزارع سعد انبية في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الموسم الحالي شهد تحسنًا مقارنة بالعام الماضي الذي عانى منه المزارعون بسبب ندرة المياه وتعرُّض عدد من الأشجار للحرائق.

طقوس موسم جني الزيتون في بني وليد

وذكر انبية أن أهالي وسكان بني وليد يحافظون على موسم جني الزيتون، فهم يلتزمون بعدد من الطقوس والتجهيزات مثل شراء مفارش وأكياس جديدة وسلالم لصعود الأشجار المرتفعة.

- مسؤول بمركز الحجر الزراعي يقدم نصائح بشأن جني الزيتون

- انطلاق موسم جني ثمار الزيتون في وادي بني وليد

من جهته، شدد المهندس الزراعي عثمان احبيل على ضرورة وضع محصول الزيتون في أكياس تعرف «بالخيش» بدلًا من أكياس النايلون للمحافظة على جودة الزيتون أثناء تخزينه وتجميعه لنقله إلى المعاصر.

أصناف الزيتون في بني وليد

وعن أصناف الزيتون الموجودة في وادي بني وليد، أوضح احبيل أنها متعددة منها «الراسلي والقرقاشي والقرطومي»، مشيرًا إلى مقاومتها جميع العوامل المناخية مثل الجفاف أو الرياح الساخنة أو الباردة.

ويحتل موسم جني الزيتون مكانة كبيرة في نفوس أهالي المدينة لما له من أهمية غذائية واقتصادية، فزيت الزيتون أو كما يسمى «الزيت الوليدي» من الزيوت التي تحرص الأسر على استخدامه في إعداد الطعام.

موسم جني الزيتون في وادي بني وليد، أكتوبر 2022. (الإنترنت)

موسم جني الزيتون في وادي بني وليد، أكتوبر 2022. (الإنترنت)

موسم جني الزيتون في وادي بني وليد، أكتوبر 2022. (الإنترنت)

موسم جني الزيتون في وادي بني وليد، أكتوبر 2022. (الإنترنت)