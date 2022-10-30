حفتر يتفقد مشاريع غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي داخل المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، الأعمال والمشاريع التي تنفذها غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي داخل المدينة، وذلك رفقة قيادات عسكرية تابعة للقيادة العامة ومسؤولين محليين وحكوميين.

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» صورًا للمشير حفتر أثناء تفقده شوارع مدينة بنغازي رفقة كل من وزير المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ووكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي فرج قعيم.

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اختصاصات غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي

وتشكلت غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وتضم 8 أعضاء آخرين، بموجب قرار صادر من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، في 11 أكتوبر الجاري.

وتختص الغرفة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والتأهب لموسم الأمطار، وصيانة وتخطيط الطرق والأرصفة وتطوير المنتزهات وتنسيق الحدائق وجزر الدوران والاهتمام بالمظهر العام للمدينة.

جولة حفتر في بنغازي، الأحد 30 أكتوبر 2022. (القيادة العامة)

جولة حفتر في بنغازي، الأحد 30 أكتوبر 2022. (القيادة العامة)

جولة حفتر في بنغازي، الأحد 30 أكتوبر 2022. (القيادة العامة)

جولة حفتر في بنغازي، الأحد 30 أكتوبر 2022. (القيادة العامة)

جولة حفتر في بنغازي، الأحد 30 أكتوبر 2022. (القيادة العامة)