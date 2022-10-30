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المشري يجدد للمبعوث الفرنسي التزام مجلس الدولة بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 03:48 مساء
المشري يجدد للمبعوث الفرنسي التزام مجلس الدولة بإجراء الانتخابات
لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأحد 30 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
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جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير «تأكيده التزام المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المشري ناقش خلال لقائه المبعوث الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات.

حضر اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، كل من النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وكذلك السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج.

- سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
- الدبيبة يبحث مع سولير ومهراج توحيد الجهود لإجراء الانتخابات
- المنقوش تبحث مع المبعوث الفرنسي المستجدات السياسية

لقاءات المبعوث الفرنسي في ليبيا
وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، منذ يومين في طرابلس، لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، بالإصافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتركزت مناقشات المبعوث الفرنسي مع المسؤولين الليبيين على بحث ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وكيفية المضي قدمًا في المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى دور فرنسا وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأحد 30 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأحد 30 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأحد 30 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
لقاء المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الأحد 30 أكتوبر 2022. (مجلس الدولة)
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