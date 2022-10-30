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المنفي يواصل المشاورات حول المصالحة الوطنية مع وفد قبيلة «أولاد بوسيف»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 30 أكتوبر 2022, 03:22 مساء
المنفي يواصل المشاورات حول المصالحة الوطنية مع وفد قبيلة «أولاد بوسيف»
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وفد من قبيلة أولاد بوسيف, 30 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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واصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مشاورات المصالحة الوطنية، عندما استقبل وفدًا من قبيلة «أولاد بوسيف»،

والتقى المنفي اليوم، وفدًا من قبيلة «أولاد بوسيف»، حيث تناول اللقاء دور القبيلة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وفق بيان للمجلس اليوم.

فرنسا تدعم المصالحة الوطنية
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، «أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول، إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية».

- مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية مشروع المصالحة في ليبيا

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.

 وأكد سولير والمهراج استمرار «دعم فرنسا لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود البلاد الى بر الأمان».

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