مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد أهمية مشروع المصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، اليوم الأحد، «أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية».

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، والسفير الفرنس لدى ليبيا مصطفى المهراج، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد سولير والمهراج استمرار «دعم فرنسا لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود البلاد الى بر الأمان».

اللافي يؤكد التزام «الرئاسي» باستمرار العمل في المصالحة الوطنية

من جهته، أكد اللافي «التزام المجلس الرئاسي باستمرار العمل في ملف المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا للوصول بليبيا لإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية ترضا بنتائجها الأطراف السياسية»، معتبرًا «قرار مجلس الأمن الدولي أخيرًا تمديد عمل البعثة في ليبيا، إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي بعد حالة الجمود التي أصابته خلال الأشهر الماضية»، وفق بيان المجلس الرئاسي.

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وبحث اللقاء «آخر مستجدات الأوضاع في البلاد وتداعيات الهجرة غير النظامية على ليبيا وأوروبا، والتأكيد على الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، بالتعاون مع دول الطوق، ودور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف».

وأجرى المبعوث الفرنسي سلسلة لقاءات مع أطراف محلية ودولية معنية بالشأن الليبي، إذ بحث مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، آخر تطورات الأوضاع الليبية، وأكد مبعوث ماكرون الدعم الفرنسي الكامل للوساطة الأممية.

كما ناقش سولير، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا».

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير, 30 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)