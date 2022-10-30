«الوزاري العربي»: الجرندي يدعو لـ«حوار ليبي شامل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن الأمل في توصل الليبيين إلى «تسوية مستدامة للأزمة الراهنة، من خلال حوار ليبي شامل تغلب فيه مصلحة ليبيا على كل اعتبار».

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

المنقوش تشارك في الاجتماع الوزاري العربي

وتشارك وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية، وتوحيد الصف والتعاون لتطوير آليات العمل العربي المشترك لإنجاح أعمال القمة العربية، وفق وزارة الخارجية.

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وعلى الهامش التقت الوزيرة، السبت، وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، وبحثا العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.