تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدينار الليبي اليوم الأحد أمام الدولار في السوق الموازية إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار السبت.



وصعد اليورو إلى 5.21 دينار ليبي مقابل 5.19 دينار ليبي، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. كذلك، بقي سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.62 دينار ليبي، دون أي تغيير عن الوضع الذي أغلقت عليه السوق أمس.

ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

في السوق الرسمية، تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 4.96 دينار نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وتراجع سعر اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 5 دنانير الخميس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.76 دينار.