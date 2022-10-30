محطة خليج سرت تستقبل 36 ألف متر مكعب من الوقود

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

غادرت ناقلة نفطية، اليوم الأحد، المنصة العائمة بميناء محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت بعد أن أفرغت حمولتها من الوقود الخفيف ديزل، المشغل للمولدات الوحدة الأولى بالمحطة.



وقالت مصادر فنية بالمحطة إلى «بوابة الوسط» إن الناقلة أفرغت حمولتها بالمحطة، البالغة 36 ألف متر مكعب وقود خفيف مستهدف لتشغيل المحطة لأكثر من شهر.

180 ميغاوات إنتاج الوحدة الأولى بالمحطة

وأوضحت أن الوحدة الأولى بالمحطة تعمل على نحو جيد، إذ يبلغ إنتاجها اليومي أكثر من 180 ميغاوات على الشبكة العامة لشركة الكهرباء من واقع إنتاج الفعلي المستهدف 350 ميغاوات.

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يشار إلى أن الوحدة الأولى بالمحطة، استقبلت ناقلة محملة بالوقود الخفيف لتزويد الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، على متنها أكثر من 35 ألف متر مكعب من الوقود المخصص للمحطات البخارية قبل شهر.

