مباحثات بين عقيلة والمبعوث الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، خلال محادثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر «تويتر»، إن المحادثات ركزت على «ضرورة وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا».

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ويوم الجمعة، حث قرار مجلس الأمن رقم 2656 المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار.

وفي سبتمبر الماضي، كانت القاعدة الدستورية والانتخابات في صلب مباحثات بين عقيلة صالح والمبعوث الفرنسي. بدورها، نقلت السفارة الفرنسية تأكيد المبعوث الفرنسي «أولوية سيادة ليبيا، وأهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية «سريعًا» وفق رغبة الليبيين.