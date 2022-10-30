الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.

• السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم خاصة عل الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• الرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.