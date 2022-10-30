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الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 09:37 صباحا
الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم خاصة عل الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي
الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي
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