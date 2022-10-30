الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على الساحل اللييي...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر على ساحل ليبيا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم خاصة عل الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.
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