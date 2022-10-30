حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 30 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تكاثر السحب على مناطق الشمال، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم، ودرجات الحرارة تميل للانخفاض.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع هطول أمطار متفرقة اليوم، خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت وجنوبها، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الساحل مع هطول أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية، خصوصًا على أقصى الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.