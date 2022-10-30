باتيلي يزور المشري لبحث «مسائل سياسية وثقافية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، إنه تبادل وجهات النظر في عديد المسائل السياسية والثقافية مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي زاره في مقر إقامته في طرابلس.

وكتب المشري عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، «سعدت بزيارة السيد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر إقامتنا في طرابلس، وكان الحديث شيّقا تبادلنا فيه وجهات النظر في العديد من المسائل السياسية والثقافية، بالإضافة إلى تجربة المبعوث في هذه المجالات».

وتطرقت المباحثات، حسب المشري، إلى المشاكل التي عانت وتعاني منها دول أفريقيا، حيث أكدا أن المشاكل يمكن حلحلتها بجهود وتعاون حكماء القارة، وأن الحلول لهذه الأزمات لن تتحقق إلا بتكاثف جميع دولها.

لقاء سابق بين باتيلي والمشري

وسبق أن التقى باتيلي والمشري يوم الأربعاء الماضي، حيث بحثا «آخر التطورات في ليبيا وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة»، وفق سلسلة تغريدات للمبعوث الأممي.

فضلا عن ذلك تطرق اللقاء إلى نتائج زيارة المشري للمغرب ولقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وعبر باتيلي عن أمله في أن «تؤمن هذه الجهود الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها».

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بدوره، قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب، إن المشري أطلع باتيلي خلال اللقاء على مخرجات اجتماعاته مع عقيلة صالح في المغرب، مشيرا إلى تعبير المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهِّد للانتخابات بالبلاد. وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد، وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية، وفق البيان.

باتيلي والبحث عن حل للأزمة في ليبيا

ومنذ بدأت مهمته فعليا نهاية سبتمبر الماضي، يكثف المبعوث الأممي جهوده أملا في وضع حد للأزمة في ليبيا والتي انفجرت مجددا منذ تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ومنذاك وتتصارع على السلطة حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فيما لم يتفق إلى الآن مجلسي الأعلى للدولة والنواب على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وبعدما التقى الفاعلين في غرب وشرق وجنوب ليبيا، قدم باتيلي إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، راسما صورة متسائمة للوضع في ليبيا حيث قال: «الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».

وفسر ذلك بالقول «الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، ما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات».

لقاء باتيلي مع المشري في مقر إقامته بطرابلس، 29 أكتوبر 2022. (صفحة المشري على فيسبوك)

لقاء باتيلي مع المشري في مقر إقامته بطرابلس، 29 أكتوبر 2022. (صفحة المشري على فيسبوك)