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انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 30 أكتوبر 2022, 01:30 صباحا
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
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شهدت خشبة مسرح سبها البلدي، السبت، فعاليات المؤتمر السنوي لمفوضية كشاف ومرشدات سبها، بحضور عدد من القادة والرواد للحركة الكشفية من عدة مناطق ليبية.

وقالت القائدة الكشفية رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر منال الناجم، لـ«بوابة الوسط» ينعقد سنويا فى نهاية كل عام كشفي ويشهد عرض الأنشطة السابقة التي أنجزتها المفوضية، وإبراز برامجها المميزة وإيجابياتها.

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وتعتبر الحركة الكشفية منذ تأسست في ليبيا علي يد خليفة الزائدي، الرابط الأول للشباب الليبي باعتبارها حركة اجتماعية تربوية استطاعت أن تولي اهتماما بهم وبأنشطتهم إلى جانب كونها النواة الأولى للعمل التطوعي، وفق أحد قدامى الكشافة في الجنوب.

انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
انطلاق المؤتمر السنوي لكشافة ومرشدات سبها، 29 أكتوبر 2022. (رمضان كرنفودة)
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