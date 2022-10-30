Atwasat

«نوفا»: حملة في ليبيا ضد المتاجرين بالبشر بعد أيام من تنصيب سلطة جديدة بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 12:32 صباحا
«نوفا»: حملة في ليبيا ضد المتاجرين بالبشر بعد أيام من تنصيب سلطة جديدة بإيطاليا
مهاجرون جرى توقيفهم من قبل مفارز «اللواء 444 قتال» بعمق الصحراء الليبية، 27 أكتوبر 2022. (اللواء 444 قتال)
alwasat radio

ربطت وكالة إيطالية منع السلطات الليبية عديد المتاجرين بالبشر، ومهربي المهاجرين، وإيقاف محاولات الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الأخيرة بتنصيب سلطة تنفيذية جديدة في روما.

وسجل ذلك بعد أقل من أسبوع بقليل من تنصيب حكومة جورجيا ميلوني، وبعد أيام قليلة من إصدار وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو بيانتيدوسي، توجيها لتقييم منع دخول سفن المنظمات غير الحكومية، حسب ما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، السبت.

وأصدر بيانتيدوسي في 25 أكتوبر، كهيئة وطنية للأمن العام، توجيها لقوات الشرطة وهيئة الموانئ مع ملاحظات شفوية إلى سفارتي النرويج وألمانيا، اللتين ترفع علمهما سفينتي «أوشين فايكينغ» و«هيومانتي 1»، يفيد بأن «خطوط أنابيب كلتا السفينتين اللتين تبحران حاليا في البحر الأبيض المتوسط لا تتماشى مع اللوائح الأوروبية والإيطالية فيما يتعلق بأمن الحدود وضبطها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

اعتقال مهاجرين غير شرعيين في ليبيا
وعادت «نوفا» إلى ضبط «اللواء 444» التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ست سيارات واعتقال سبعة من المتاجرين بالبشر. وحسب بيان صادر عن اللواء، فقد جرى اعتقال 150 شخصًا من جنسيات مختلفة «كانوا يعبرون الحدود الليبية بشكل غير قانوني في محاولة للوصول إلى السواحل والإبحار باتجاه الشاطئ الآخر للبحر المتوسط».

وأظهرت صور نشرها «اللواء 444» على «فيسبوك»، سيارة على الطرق الوعرة مشتعلة، وبعض المهربين المزعومين ملقون على الأرض وأيديهم خلف رؤوسهم، وعشرات المهاجرين يبدو أنهم من جنوب الصحراء، ومن بينهم عديد النساء، يجرى نقلهم بعيدا على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري ووجوههم مغطاة، وفق الوكالة الإيطالية.

-ضبط 160 مهاجرا و7 مهربين و6 سيارات وتدمير أخرى في اشتباكات بعمق الصحراء الليبية
- «اللواء 444 قتال» يحرر 9 مخطوفين أفارقة جنوب منطقة نسمة
-مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

وإلى جانب ذلك، لفتت «نوفا» إلى إحباط وحدات من خفر السواحل التونسية 18 عملية هجرة غير نظامية في مناطق مختلفة من البلاد، ليل 26 و 27 أكتوبر، على ما أعلن الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي.

وصول نحو 80 ألف مهاجر إيطاليا منذ بداية 2022
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل 79647 مهاجرًا إلى إيطاليا منذ بداية العام 2022 إلى 26 أكتوبر، بعد 2044 تدفقًا، بزيادة قدرها 50.78% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وتعود الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي البلدان الرئيسية التي يغادر فيها المهاجرين، حسب «نوفا».

ومع الإشارة إلى ليبيا، قالت الوكالة الإيطالية إن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي هو عامل حاسم في نمو حملة الهجرة أي ما يعادل 75.83%، فيما زاد التدفق من تونس مقارنة بالعام الماضي، واعتبارا من 26 أكتوبر، سجل زيادة بـ25.96% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«سي ووتش» تتهم خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرتها
وقبل أيام اتهمت المنظمة الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرتها التي تساعد المنظمة على توثيق اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط. وفقا لتسجيل صوتي للتهديدات، يزعم أن سفينة خفر السواحل الليبية طلبت من طائرة المنظمة الخروج من المياه الإقليمية الليبية، رغم أنها كانت في مياه دولية مالطا مسؤولة فيها عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

وقال أحد أفراد طاقم «سي ووتش» للسلطات الليبية عبر الراديو «من فضلكم كونوا على علم بأنكم داخل منطقة بحث وإنقاذ أوروبية، هذه ليست مياه إقليمية ليبية. هذه ليست مياه إقليمية ليبية»، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي. وسمع أحد أفراد خفر السواحل الليبية يرد «ابتعدوا عن المياه الليبية وإلا سنضربكم ببعض الصواريخ».

في النهاية، انتشل الليبيون عشرات المهاجرين على متن سفينتهم وشرعوا في إطلاق النار على الزورق المطاطي بما بدت أنها ذخيرة حارقة، ما أشعل النيران فيه، وفقا لمقطع مصور نشرته «سي ووتش» لعملية الاعتراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأولمبي وأساريا
الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه

الليبي بشير الدويبي يتوج ببرونزية العالم للكاراتيه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية

دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوضع الليبي محور نقاش في الاجتماع الوزاري العربي بالجزائر قبل انطلاق قمة «أول نوفمبر»
الوضع الليبي محور نقاش في الاجتماع الوزاري العربي بالجزائر قبل ...
المنقوش تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر
المنقوش تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر
على هامش القمة العربية بالجزائر.. المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي
على هامش القمة العربية بالجزائر.. المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي
حرس المنشآت يحذر من محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول
حرس المنشآت يحذر من محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول
سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
المزيد
«نوفا»: حملة في ليبيا ضد المتاجرين بالبشر بعد أيام من تنصيب سلطة جديدة بإيطاليا
«نوفا»: حملة في ليبيا ضد المتاجرين بالبشر بعد أيام من تنصيب ......
النيابة تأمر بحبس موظف بقطاع الزراعة ببلدية قمينس في واقعة فساد
النيابة تأمر بحبس موظف بقطاع الزراعة ببلدية قمينس في واقعة ......
جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»
جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»...
سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا
سولير لـ«المنفي»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا...
حرس المنشآت يحذر من محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول
حرس المنشآت يحذر من محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط