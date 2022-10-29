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جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 11:30 مساء
جامعة السنوسي تحتفل بـ«يوم الخريج»
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
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نظمت جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، اليوم السبت، بقاعة مجلس النواب بمدينة البيضاء احتفالية خاصة بـ«يوم الخريج» لجميع كلياتها (كلية الشريعة والقانون، كلية التاريخ والحضارة، كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية، وكلية الاقتصاد الإسلامي).

حضر الاحتفالية أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة من عمداء الكليات وأساتذة الأقسام الدراسية في جميع التخصصات وعدد من أسر  الخريجين، وألقى رئيس الجامعة الدكتور موسى رجب عبدالشفيع، كلمة أشاد فيها بالدور الريادي للجامعة وهيئة التدريس، وحث الجميع على بذل مزيد الجهد والمثابرة والعطاء.

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وشهدت الاحتفالية تقديم شهادات التكريم لجميع الطلاب الخريجين والطلاب الأوائل في جميع الكليات.

من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
من احتفال جامعة السنوسي بيوم الخريج بمقر البرلمان في البيضاء، 29 أكتوبر 2022. (بوابة الوسط)
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