متظاهرون يحرقون إطارات السيارات احتجاجا على تردي الخدمات في الزنتان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر عدد من المواطنين في شوارع مدينة الزنتان، عصر اليوم السبت، وأحرقوا إطارات السيارات، احتجاجًا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لاشتعال إطارات السيارات وصعود أدخنة كثيفة منها، فيما حاولت سيارات المارة تفادي هذه الأدخنة التي تسببت في زحام شديد.

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تحذير لمن يحاول الاعتداء على الشرطة

وزار وزير الحكم المحلي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي مدينة الزنتان أمس الجمعة، واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي.

وعقد التومي مؤتمرًا صحفيًا، أكد فيه «خطورة» التعدي على أعضاء الشرطة، محذرًا: «سيكون الضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على أي عضو من هيئة الشرطة؛ لأن ذلك مساس بهيبة الدولة ومكانتها».

إطارات مشتعلة أحرقها متظاهرون في الزنتان اعتراضا على تردي الخدمات، 29 أكتوبر 2022 (الإنترنت)

إطارات مشتعلة أحرقها متظاهرون في الزنتان اعتراضا على تردي الخدمات، 29 أكتوبر 2022 (الإنترنت)