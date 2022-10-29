حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض- درنة، حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر.

وتضمن البرنامج ثلاثة أيام من الكشف الذاتي والكشف بالأشعة بمقر المركز، بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعية الهلال الأحمر، وفق بيان صدر عن المركز، السبت.

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وبلغ إجمالي عدد حالات الكشف 86 حالة، منها 16 حالة اشتباه، وحالتان مؤكدتان، و17 حالة لديها تاريخ عائلي بالمرض.

وتضمن البرنامج محاضرات توعوية من قبل نخبة من المختصين عن مرض سرطان الثدي، وأعراضه وأسبابه، وكيفية تشخيصه، وطرق الوقاية منه، بمشاركة كبيرة من نساء المدينة وضواحيها.

حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي في درنة. (مركز مكافحة الأمراض)

حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي في درنة. (مركز مكافحة الأمراض)

حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدي في درنة. (مركز مكافحة الأمراض)