سياسيون يشيدون بقرار مجلس الأمن: يؤكد الحاجة لحكومة موحدة.. ويثبت خطأ مذكرة التفاهم مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سياسيون بقرار مجلس الأمن الصادر أمس الجمعة (رقم 2656 لسنة 2022)، الذي حث الأطراف الليبية على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن «بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد».

وأكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ترحيبه بالقرار، مضيفًا أنه «يتفق مع رؤيتنا لمعالجة الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالحاجة الماسة لحكومة موحدة وقادرة على العمل في كامل الجغرافيا الليبية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أبرزها التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تلبي تطلعات الليبيين».

الإبقاء على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

فيما اعتبرت عضوة ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن مجلس الأمن «عاد إلى الرشد» بتصويته بالإجماع على ذلك القرار، مضيفة أن المجلس عبر عن «المحاذير التي حذرنا منها مرارًا من تجاوز خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي... والتي نقلناها في رسالة للأمين العام منذ أسبوعين بعد توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا».

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وفي 3 أكتوبر الجاري، قالت لنقي إن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتركيا، في مجال الطاقة في اليوم ذاته «في حكم العدم»

وأوضحت أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020 «لا تخول السلطة التنفيذية إبرام أية اتفاقات أو قرارات بما يلقي بالتزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية».

الشركسي: مجلس الأمن جعل اتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا «في حكم العدم»

أما عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد خليل الشركسي، فرأى أن قرار مجلس الأمن الأخير «أثبت صحة كلام المعارضين للاتفاقية بخطورتها على الدولة الليبية، لأنّها ستضع دولتنا في نزاع مع دول أخرى».

وتابع أن الاتفاق «مخالفة صريحة لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأنّ الاتفاقية قفزة تركية في الهواء على حساب مصالح الدولة الليبية وشعبها، وأنها بنص قرار مجلس الأمن البارحة هي والعدم سواء».