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المنفي يعتمد أوراق 5 سفراء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 05:37 مساء
المنفي يعتمد أوراق 5 سفراء
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، أوراق خمسة سفراء جدد لدى ليبيا، وهم ممثلو كل من السودان والكويت وفرنسا وإريتريا وإثيوبيا.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي اعتمد أوراق السفير فوق العادة لجمهورية السودان إبراهيم محمد أحمد، والسفير الفرنسي مصطفى المهراج، والسفير فوق العادة لجمهورية إريتريا عيسى أحمد عيسى، والسفير فوق العادة لجمهورية إثيوبيا حسن إبراهيم موسى، والسفير فوق العادة لدولة الكويت زياد فيصل المشعان.

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السفراء الجديد يأملون بعوة الاستقرار إلى ليبيا
واستقبل المنفي السفراء الجدد، مؤكدًا «عمق العلاقات التي تربط دولهم مع ليبيا»، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات التعاون المشتركة.

وشدد السفراء على «أهمية توطيد العلاقات مع ليبيا»، معبرين عن أملهم بعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جانب من اعتماد المنفي أوراق السفراء الجدد، طرابلس، 29 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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