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الدبيبة: نعتزم تشكيل مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 04:53 مساء
الدبيبة: نعتزم تشكيل مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني
الدبيبة خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بطرابلس، 29 أكتوبر 2022 (منصة حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تعمل على استحداث «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني»، على أن تكون مهامه رسم السياسات للتعليم بكل مراحله وتخصصاته.

وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بطرابلس، اليوم السبت، أن المجلس يهدف كذلك إلى «الحفاظ على الخطط الاستراتيجية التي يضعها المختصون وضمان تنفيذها على المدى البعيد»، وفق بيان للحكومة عبر منصة «حكومتنا».

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الاهتمام بالبحث العلمي.. وضرورة دعم أعضاء هيئة التدريس
وأكد ضرورة الاهتمام بالجامعات والبحث العلمي، ودعم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتنظيم أوضاع المعيدين فنيًا وماليًا.

حضر الاجتماع وزير التعليم العالي عمران القيب، إلى جانب رؤساء الجامعات الليبية ووكلاء الشؤون العلمية والكتاب العموم بالجامعات.

وركز الاجتماع على مناقشة انطلاق العام الجامعي الجديد، وبداية العمل بالمنظومة الإلكترونية الموحدة للجامعات، وخطة النشاط الجامعي للعام الجديد، وبحث خطة مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدد من القضايا المشتركة مع اتحاد الجامعات العربية.

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