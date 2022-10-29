Atwasat

البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 03:52 مساء
البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين بالمشاركة في استطلاع تجريه حول انتشار السلاح في ليبيا، وسألت عن أثر انتشار السلاح على المواطن وعلى عائلته.

وأكدت البعثة في منشور على حسابها بموقع «تويتر» اليوم السبت، أنها تود الاستماع إلى الجميع في ليبيا وذلك في أسبوع نزع السلاح. كما سألت: «من أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة»؟

- باتيلي: استعداد أممي لدعم ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر
- «5+5» توافق على إنشاء لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة
- باتيلي يحث لجنة «5+5» على المضي قدما نحو استقرار ليبيا

لجنة لتصنيف التشكيلات المسلحة
وأمس الجمعة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي موافقة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وحضر باتيلي، الخميس، اجتماع لجنة «5+5» بمقرها في سرت، لمناقشة «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا، ودعاهم إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: مباراة الأولمبي وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: أبوسليم 0x1 الأهلي طرابلس عبر قناة الوسط «WTV»
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي بالبيضاء» يستعرض التجربة العراقية في مؤشرات الاستقرار المالي (صور)
«المركزي بالبيضاء» يستعرض التجربة العراقية في مؤشرات الاستقرار ...
6 مصابين في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة
6 مصابين في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة
حكومة باشاغا ترحب بقرار مجلس الأمن: «الحل لا بد أن يكون ليبيًا خالصًا»
حكومة باشاغا ترحب بقرار مجلس الأمن: «الحل لا بد أن يكون ليبيًا ...
شكري: الحوار توقف مع تركيا بسبب ممارساتها في ليبيا
شكري: الحوار توقف مع تركيا بسبب ممارساتها في ليبيا
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
الدبيبة: نعتزم تشكيل مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني
الدبيبة: نعتزم تشكيل مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني...
البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم حيازة الأسلحة؟»
البعثة الأممية تسأل الليبيين: «من أين ينبغي البدء في تنظيم ......
الزادمة يبحث إعادة تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية
الزادمة يبحث إعادة تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة ......
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع...
شكري: الحوار توقف مع تركيا بسبب ممارساتها في ليبيا
شكري: الحوار توقف مع تركيا بسبب ممارساتها في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط