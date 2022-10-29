الزادمة يبحث إعادة تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

زار نائب رئيس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة مقر جهاز الهجرة غير الشرعية فرع المنطقة الجنوبية.

مختنقات في مقر جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية

وحسب بيان صادر عن الحكومة، فإن الزيارة «جاءت للوقوف على المختنقات والمشاكل التي يعاني منها الجهاز، وتوفير الاحتياجات الطارئة والمستعجلة لإعادة تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية بمختلف فروعه في المنطقة الجنوبية».

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وفي سبتمبر، ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع عدد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية مسألة الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

من زيارة سالم الزادمة لجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، 29 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)

من زيارة سالم الزادمة لجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، 29 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)

من زيارة سالم الزادمة لجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، 29 أكتوبر 2022. (حكومة باشاغا)