«المركزي بالبيضاء» يستعرض التجربة العراقية في مؤشرات الاستقرار المالي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شارك المصرف المركزي في مدينة البيضاء مع قسم الاستقرار النقدي والمالي بالبنك المركزي العراقي في ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي والإنذار المبكر على مدى أربعة أيام متتالية.

وتحدث نائب محافظ البنك المركزي العراقي د.عمار حمد خلف في مداخلة بأول يوم الورشة، عن طبيعة الاقتصاد العراقي ودور البنك المركزي العراقي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وأكد أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات بين المصرفيين المركزيين.

محاور ورشة العمل الليبية العراقية

وتطرقت ورشة العمل إلى «التغيُّرات المناخية وأثرها على الاستقرار المالي في العراق»، و«مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي»، و«مديونية القطاع العائلي»، وتطور القطاع المالي، و«المؤشر التجميعي للاستقرار المالي»، و«البنية التحتية المالية»، و«تحليل مؤشرات استقرار قيمة العملة»، و«تحليل مؤشرات إداء المصارف»، و«تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي»، و«الشمول المالي، اختبارات الأوضاع الضاغطة».

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من جهته، تحدث محافظ المركزي في البيضاء علي الحبري عن طبيعة الاقتصاد الليبي والعراقي والعوامل المشتركة وأهمية مثل هذه الورش لتعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة العراقية. وأكد الحبري، عبر خدمة (zoom) في نهاية ورشة العمل، أهمية الاستمرار بمثل هذه النشاطات العلمية وفتح مجالات التعاون والزيارات المتبادلة بين الطرفين.

الحبري خلال أعمال ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي، 29 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)

من أعمال ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي، 29 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)

من أعمال ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي، 29 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)

من أعمال ورشة تدريبية حول تجربة البنك المركزي العراقي في إعداد مؤشرات الاستقرار المالي، 29 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)