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بالصور.. خبراء ليبيون في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 11:24 صباحا
بالصور.. خبراء ليبيون في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
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يشارك صندوق الضمان الاجتماعي الليبي في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي في المغرب بوفد يضم مجموعة من الخبرات في عدة مجالات بعلوم الضمان الاجتماعي. 

ويُعقد المنتدى، الذي يستمر أسبوعًا، برعاية صندوق الضمان الاجتماعي المغربي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) تحت عنوان «الأولويات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي»، ويشارك في المنتدى نحو 1300 مشارك من أكثر من 140 دولة عضو في الجمعية، وفق الصفحة الرسمية للصندوق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مرشح ليبي لرئاسة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
وناقش المجتمعون في اليوم الأول المشكلات التي تواجه مؤسسات الحماية الاجتماعية وحلولها، وكانت أولى التجارب هي التجربة المغربية، وما توصلت إليه في مجال توسعة شمول أنظمة الحماية الاجتماعية، كما تطرقوا في عرضهم إلى أهمية الرقمنة ودورها الفعال في تطور مؤسساتهم الضمانية.

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يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وأعضاء هيئة الرقابة التابعة لها، والتي رشَّح فيها صندوق الضمان الاجتماعي الليبي رئيس قسم الصرف بالإدارة العامة أحمد الطلحي كعضو بلجنة الرقابة بالجمعية والذي يحظى بفرصة كبيرة لنيل هذا المنصب.

ويُعقد على هامش هذا المنتدى عديد من اللقاءات مع مؤسسات وهيئات عربية ودولية، والتي من أهمها؛ الاجتماع مع منظمة العمل الدولية لاعتماد المركز الليبي للدراسات الاكتوارية دوليًا وبشكل رسمي، والعمل على تأهيل الكادر الوظيفي للمركز والشروع بأول دراسة اكتوارية لصندوق الضمان الاجتماعي من خلال العمل على نموذج المعاشات المستحدث الخاص بالدراسات الاكتوارية الذي أعدته منظمة العمل الدولية لهذا الشأن.

من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
من أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي بالمغرب، 28 أكتوبر 2022. (صندوق التضامن الاجتماعي)
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