ضبط متهم بجناية قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط متهم بجريمة قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة .

وأشارت المديرية، في بيان، إلى معاينة الجثة بعد وقوع الجريمة بمنزل بحي باب درنة بالمدينة في 20 أكتوبر الجاري، وتبين أن المغدور به توفي جراء 25 طعنة في مختلف الجسم. ونوهت إلى «تكثيف التحري والتحقيق من قبل اللجنة المشكلة بالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقوة فرض القانون بالمديرية بالتحرى وجمع المعلومات عن الجاني والقاء القبض عليه».

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