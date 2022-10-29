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ضبط متهم بجناية قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 10:35 صباحا
ضبط متهم بجناية قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة في طبرق
المتهم بارتكاب جريمة القتل عقب إلقاء القبض عليه. (مديرية أمن طبرق)
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أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط متهم بجريمة قتل بعد 10 ساعات من وقوع الجريمة .

وأشارت المديرية، في بيان، إلى  معاينة الجثة بعد وقوع الجريمة بمنزل بحي باب درنة بالمدينة في 20 أكتوبر الجاري، وتبين أن المغدور به توفي جراء 25 طعنة في مختلف الجسم. ونوهت إلى «تكثيف التحري والتحقيق من قبل اللجنة المشكلة بالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقوة فرض القانون بالمديرية بالتحرى وجمع المعلومات عن الجاني والقاء القبض عليه».

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مشاجرة تحولت لجريمة قتل
وحسب البيان، فقد جرى تحديد هوية الجاني  خلال عشر ساعات من وقوع الجريمة، عقب البحث والتحرى وجمع المعلومات عن المتهم، مشيرا إلى إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى قسم البحث الجنائي للاستدلال معه. وأفادت التحقيقات بأن المتهم يُدعى (م.ح.ه. ع) يبلغ من العمر 28 عاما، وهو مصري الجنسية، واعترف بطعن المجنى عليه بواسطة «سلاح أبيض نوع موس» بسبب خلاف أدى إلى «مشاجرة». واعترف الجاني بما نسب اليه.

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