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الدبيبة: قرار مجلس الأمن يعني أن السلطة التنفيذية الحالية «جزء أساسي» في آخر مرحلة انتقالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 09:46 صباحا
الدبيبة: قرار مجلس الأمن يعني أن السلطة التنفيذية الحالية «جزء أساسي» في آخر مرحلة انتقالية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن رقم 2656 بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق «يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات»، مجددًا الدعوة إلى «الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها».

ورحب الدبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة»، معبرًا عن دعم «كل إستراتيجيات تقويتها بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا».

ويوم الجمعة، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحسب القرار الذي يحمل رقم 2656 لسنة 2022. توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة عام، لينتهي التمديد في 31 أكتوبر 2023.

- «الرئاسي» يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى «نزع سلاح الجماعات المسلحة»
- مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا 
- مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن
- مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»

وشدد مجلس الأمن، وفق القرار، على على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا، داعيا إلى التوصل إلى «خارطة طريق» بين الأطراف الليبية.  وحث المجلس على نزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن، كما دعا إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن».

الدبيبة: التزام بخارطة الطريق
وفي تغريدة عبر «تويتر»، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية تفاؤلة «بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفنا (حكومة الدبيبة) الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا، إلى جانب رفضنا (حكومة الدبيبة) الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي».

وأكد الدبيبة «المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات»، مطالبًا «جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها».

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