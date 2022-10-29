حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (السبت 29 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تأثُّر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع فى دراجات الحرارة، وتكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها بعض الخلايا الرعدية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب المناطق بين 23 و28 درجة مئوية، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على الساحل الغربي قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و26.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.