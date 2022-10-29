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حبس 3 موظفين في جامعة المرقب بتهمة تزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 12:27 صباحا
حبس 3 موظفين في جامعة المرقب بتهمة تزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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قررت النيابة العامة حبس ثلاثة موظفين في جامعة المراقب احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير وثائق رسمية والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

جاء ذلك بعد تقدم عضو في هيئة التدريس بالجامعة بلاغا حول تلك المخالفات ضد الموظفين العاملين في إدارة الشؤون المالية في الجامعة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

عقود مزورة
واتضح بالتحقيقات أن المتهمين زوروا عقود عمل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مغتربين، لإنجاز معاملات مالية خاص بهم.

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وقال مكتب النائب العام إنهم حصلوا نظير أعمالهم على منفعة بلغت 513 ألف دينار، عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.

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