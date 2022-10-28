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«الرئاسي» يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى «نزع سلاح الجماعات المسلحة»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 28 أكتوبر 2022, 11:31 مساء
«الرئاسي» يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى «نزع سلاح الجماعات المسلحة»
المجلس الرئاسي خلال اجتماع سابق، 15 يونيو 2022. (أرشيفية: المجلس)
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رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، الصادر اليوم الجمعة، والذي يدعو إلى «نزع سلاح الجماعات المسلحة».

وقال المجلس، في بيان، إن القرار يحث الأطراف الليبية كافة على «إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا».

التخطيط لنزع السلاح
وقال مجلس الأمن إن هناك حاجة إلى «التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها».

- مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن
- مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
- مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

ودعا القرار إلى أن يكون نزع سلاح الجماعات المسلحة «جزءا من نهج متكامل وشامل ومتماسك لبناء السلام، بما في ذلك عودة عناصر المجموعات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية».

كما حث على «التنسيق الإقليمي ويؤخذ في الاعتبار احتياجات بناء السلام وأولوياته»، مشيرا إلى «الاعتراف بالحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا»، داعيا «السلطات الليبية إلى الانخراط وإحراز تقدم في هذه القضية».

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