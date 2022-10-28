منصات للتحقق من المعلومات في ليبيا تدعو لإيجاد آلية لدعمها وتسهيل عملها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت خمس منصات ليبية في مجال التحقق من المعلومات مساء الجمعة، جملة من التوصيات خلال ندوة المبادرة الليبية لمدققي المعلومات، التي دعت إليها الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ضمن نشاطات «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022».

وتضمنت التوصيات الدعوة لإرساء أسس علمية لجهود التحقق بدءًا من المصطلحات والمرجعيات العلمية، وتسهيل إجراءات تسجيل منصات التحقق لدى مفوضية المجتمع المدني. بوصفها منظمات غير ربحية، بالإضافة للتشبيك مع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي لاقتراح المشاريع وتمويلها.

توصية بتدريب المحققين والصحفيين

كما حثت على تدريب المحققين والصحفيين في مجال التحقق من المصادر، وإطلاق حملات توعوية للمجتمع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إنشاء قسم للتحقق من المعلومات في كل مؤسسة إعلامية، واعتماد مدونة سلوك مهني توقع عليها المنصات.

ومن أجل نشر ثقافة التحقق، أوصى المشاركون في الهيئة بالتعاون مع البلديات للتدريب في مجال التحقق من المعلومات، وتدريب المدونين على مدونة السلوك المهني، والتعاون مع الشبكة الدولية لمدققي المعلومات.

يشار إلى أن المبادرة شاركت فيها منصة «أكدلي»، وهي أحد المشاريع التي أطلقتها الهيئة في مجال التحقق من المعلومات، ومنصة «معا نحو الحقيقة»، ومنصة «نورني»، ومنصة «أنير»، ومنصة «تحرى»، وحضرها جمع من الصحفيين ومدققي المعلومات والمدونين، والمهتمين من ليبيا، وعدد من الضيوف العرب المدعوين لحضور فعاليات أسبوع الإعلام العربي بطرابلس.