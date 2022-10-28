Atwasat

الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 08:42 مساء
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين
السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: السفارة)
alwasat radio

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، إن السفارة الأميركية لدى ليبيا‬⁩ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات. 

وأضاف، في بيان، إن «هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية».

خطوة لتعزيز العلاقات الليبية - الأميركية
وعبرت الخارجية عن الأمل أن «تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين».

القنصلية الإيطالية في بنغازي تبدأ منح التأشيرات للمواطنين الليبيين 
الدبيبة يعلق على إعادة افتتاح السفارة البريطانية في ليبيا
وكيل الخارجية يبحث مع سفير اليونان منح التأشيرات لليبيين

وفتحت دول غربية باب التأشيرات للمواطنين الليبيين خلال الأشهر الأخيرة، ففي يونيو الماضي قالت وزارة الخارجية إن القنصلية العامة الإيطالية في مدينة بنغازي باشرت رسميا منح التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»

ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟

«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد

أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد
توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه

إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»

البنتاغون: السلاح النووي يهدف الى ردع «أي هجوم استراتيجي»
البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا

البنتاغون: روسيا خطر والصين تمثل «التحدي الأساسي» لنا
بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية

بوتين: العالم يدخل في العقد الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية
«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا

«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا
«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟

«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل

الأمير هاري ينشر مذكراته «الشخصية جدا» العام المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
مجلس الأمن يدعو إلى عقد الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع الأمن
مجلس الأمن يدعو لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وإصلاح قطاع ...
مكتب الثقافة ببلدية سرت يمنح الصحفي محمد الأميل درع العطاء
مكتب الثقافة ببلدية سرت يمنح الصحفي محمد الأميل درع العطاء
مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا
مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا
ننشر نص قرار مجلس الأمن 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا
ننشر نص قرار مجلس الأمن 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
منصات للتحقق من المعلومات في ليبيا تدعو لإيجاد آلية لدعمها وتسهيل عملها
منصات للتحقق من المعلومات في ليبيا تدعو لإيجاد آلية لدعمها ......
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين
الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول ......
«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليومين المقبلين
«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليومين المقبلين...
ننشر نص قرار مجلس الأمن 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا
ننشر نص قرار مجلس الأمن 2656 بشأن تمديد مهمة البعثة الأممية ......
مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا
مجلس الأمن يشدد على أهمية إجراء حوار وطني في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط