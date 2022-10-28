الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، إن السفارة الأميركية لدى ليبيا‬⁩ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضاف، في بيان، إن «هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية».



خطوة لتعزيز العلاقات الليبية - الأميركية

وعبرت الخارجية عن الأمل أن «تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين».

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وفتحت دول غربية باب التأشيرات للمواطنين الليبيين خلال الأشهر الأخيرة، ففي يونيو الماضي قالت وزارة الخارجية إن القنصلية العامة الإيطالية في مدينة بنغازي باشرت رسميا منح التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى إيطاليا.