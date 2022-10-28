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الأداء الأسبوعي لـ«الدينار الليبي» في السوقين الرسمية والموازية (22 -27 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 03:27 مساء
الأداء الأسبوعي لـ«الدينار الليبي» في السوقين الرسمية والموازية (22 -27 أكتوبر 2022)
أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي، خلال الفترة بين 22 و27 أكتوبر. (أرشيفية)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2022

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.96 دينار الخميس مقابل 5.01 دينار الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وارتفع سعر اليورو إلى 5 دنانير من 4.94 دينار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.70 دينار أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقارنة بـ1.52 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار . ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.

أسعار العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
في السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 5.23 دينار الخميس مقابل 2.25 دينار السبت. في حين ارتفع اليورو إلى 5.20 دينار مقارنة بـ5.16 دينار، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 6.12 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كذلك، استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.

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