تحذير من رياح نشطة على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة مساء الجمعة، على الساحل الشرقي تصل سرعته إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي، مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار على الساحل الممتد من البريقة إلى درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على ساحل سرت.

- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تكون متغير الاتجاه صباح اليوم على ساحل زوارة وطرابلس، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 مترا يصل يوم الغد إلى 2.00 متر على ساحل سرت يوم الغد.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل سرت.

- درجة حرارة سطح البحر 24 و26 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.