ترقب للموقف الروسي.. مجلس الأمن يناقش تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة لبحث تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستنقضي بحلول نهاية أكتوبر الجاري. وتسود توقعات بأن يتوافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون على تمديد ولاية البعثة لمدة سنة وليس لثلاثة أشهر كما حدث سابقا بسبب «ليونة» في الموقف الروسي تبناها مع الموافقة على اسم المبعوث الأممي الأفريقي الأخير إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي جلسة شهر يوليو الماضي صوت المجلس على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى 31 أكتوبر بسبب خلاف بين الدول الكبرى وإصرار موسكو وقتها على التمديد لثلاثة أشهر فقط.

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باتيلي يبدأ مهامه في طرابلس «دون تفاؤل»

وشرع ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم للدعم في ليبيا، مهمته رسميا من طرابلس قبل أسبوعين أجرى خلالها سلسلة من المشاورات مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. كما رسم صورة سوداوية عن الأوضاع السياسية في ليبيا في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه، حيث قال «إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية».

وأعرب المبعوث الأممي عن تخوفه من احتمالات تأخر إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في البلاد؛ بسبب غياب إجراءات ملموسة، وتعثر الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

والتقى باتيلي، أمس الخميس، في مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حيث حضر اجتماعا مغلقا في أول التئام للهيئة منذ توقف اجتماعاتها في شهر أبريل الماضي على خلفية تعليق ممثلي قوات القيادة العامة مشاركتهم في أشغالها؛ بسبب اتهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات مخالفة للاتفاق السياسي، منها قطع رواتب منتسبي الجيش.