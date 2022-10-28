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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 28 أكتوبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 09:10 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 28 أكتوبر 2022)
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أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي مساء يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتشمل مساء الغد مناطق  الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من (زليتن إلى سرت) قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و29 درجة. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر والخليج يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية وتكون الفرصة أفضل في اليومين المقبلين. 
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض مناطق الساحل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة، وتسجل انخفاضا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة. 

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و29 درجة.

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