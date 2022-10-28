جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

لم يبدُ المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، متفائلا شأن أسلافه الذين سبقتهم تصريحاتهم التفاؤلية قبل أن يباشروا مهامهم، وهذا ما عكسه تصريحه عقب لقاءاته التي شملت غالبية أطراف الأزمة في البلاد؛ إذ خلص إلى أنه «لا حل يبدو في الأفق لمأزق السلطة التنفيذية»، هذا التصريح جاء أيضا بعد الجدل الذي يدور حول توافق كل من رئيسي مجلسي النواب والدولة بشأن تعيينات المناصب السيادية العميقة، وأيضا عقب توقيع حكومة عبد الحميدالدبيبة على اتفاقيتين أخريين مع تركيا أثارتا بدورهما الجدل في مجال التعاون العسكري استنادا إلى اتفاق وُقّع العام 2019 بين حكومة فائز السراج والحكومة التركية، أغضب حينها دولا أوروبية وإقليمية.

وخلال جولة قام بها رئيس حكومة الوحدة الموقتة إلى معرض دفاعي في تركيا ظهر بجانب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، متفقدا النسخة الأحدث من الطائرة المسيرة لـ«بيرقدار» المسماة «أكينجي»، ما يعكس رغبته باقتناء طائرات «درون» أخرى لتعزيز ترسانته العسكرية، حيث جرى تبرير الاتفاقية بـ«تعزيز قدرة القوات الجوية الليبية باستخدام الخبرة التركية»، لتكون التطورات تتمة لمذكرة التفاهم في مجال النفط والغاز الموقعة قبل أقل من شهر وأثارت بدورها ردود فعل داخل وخارج ليبيا.

تركيا تمكن الدبيبة من إحكام سيطرته على المنطقة الغربية

ويفسر البعض تمكين تركيا الدبيبة من إحكام قبضته الأمنية على المنطقة الغربية بأنه تحرك استباقي لأي محاولة أخرى لإبعاده عن السلطة، فيما كشف وزير الخارجية تشاووش أوغلو عن إبلاغ باشاغا أن «الحكومة الشرعية الحالية هي حكومة الدبيبة سواء أحبها أم لم يحبها»، كل هذا أدى إلى تزايد السخط السياسي الإقليمي والأوروبي إزاء مذكرة التنقيب عن الموارد الطاقوية في السواحل والأراضي الليبية، وقد تكون إحدى ملامح الصراع المحتمل ما أفادت به دورية «أفريكا إنتليجنس» القريبة من الدوائر الاستخباراتية الفرنسية عبر حديثها عن تهديد محتمل لقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بإغلاق حقول النفط في الأراضي التي تسيطر عليها قواته كسلاح لقطع مصدر التمويل على حكومة الدبيبة، في إشارة إلى توقع انهيار «صفقة» إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، مقابل تعيين فرحات بن قدارة على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، بدلا من مصطفى صنع الله.

واليوم يحاول الدبيبة السيطرة على قطاع النفط من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، لإضعاف منصب وزير النفط محمد عون وبن قدارة.

الدبيبة وحفتر يتبادلان «رسائل مشفرة»

وفي السياق، شهدت الأيام الأخيرة تبادل الرسائل المشفرة بين الطرفين، فبعد أيام من استعراض قوات تابعة للقيادة العامة في مدينة سبها بحضور المشير خليفة حفتر، ظهر رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزير الدفاع في حكومته وهو يحضر تمرينا تعبويا إلى جانب ملحقين عسكريين من إيطاليا وتركيا والسودان، والذي نفذته 30 وحدة من القوات التابعة له، أهمها اللواء «444 قتال» و«53 مشاة مستقل»، وكأن الثاني يرد على الأول استعراضيا.

- في العدد 362: ليبيا بين خيارين.. و«الاتجار بالبشر» على أجندة زيارة خان

خلاف مستمر بين المشري والدبيبة

ووصل الخلاف بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، العائد من لقاء جمعه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في المغرب، بشأن المناصب السيادية، حد توجيه المشري اتهامات إلى الدبيبة بالجملة، طالت عائلته والحكومة التي يقودها، وهو ما دفع تركيا إلى دعوة الطرفين وباشاغا إلى أنقرة للعب دور الوساطة مجددا ووقف الحرب الكلامية، وفق مصادر قريبة من مجلس الدولة.

وزادت سخونة الخلاف عقب الإعلان عن اتفاق المشري وعقيلة في الرباط على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر تمهيدا لـ«توحيد السلطة التنفيذية»، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «في أقرب وقت».

وردا على ذلك سارع الدبيبة بإعلان رفضه للاتفاق واصفا إياه في تغريدة على «تويتر»، بأنه «مسار مواز لم يعد مقبولا»، ليرد عليه المشري بتغريدة مضادة دعاه فيها إلى «الكف عن بيع الأوهام للشعب»، مضيفا «لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك، فقط قم بعملك».

جمود في ملف القاعدة الدستورية للانتخابات

وإن كان اتفاق «تقاسم المناصب»، بين المشري وصالح يتلمس طريقه نحو الحلحلة ويراد منه التجسيد كـ«حزمة واحدة» بناءً على «مخرجات الرباط» حيث يتضمن سبعة مناصب سيادية، أهمها محافظ مصرف ليبيا المركزي، فإن ملف القاعدة الدستورية لا يزال يراوح مكانه، فقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في حوار مع إحدى القنوات المحلية الإثنين، «التمسك بعدم السماح للعسكريين بالترشح لرئاسة البلاد» خلال الانتخابات المقبلة التي يجري التباحث حولها.

وقال المشري، إن «كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك يحتاج إعداد قاعدة دستورية سلمية وتشكيل حكومة موحدة تسيطر على كامل البلاد». وأشار إلى «وجود توافق على كل شيء إلا ترشح الجيش وعقيدتي السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالتهم قبلها بسنوات».

هذه العقدة، التي تعني ضمنيا المشير خليفة حفتر، إلى جانب الانقسام الحكومي في البلاد أجبرتا المبعوث الأممي إلى ليبيا على مصارحة الجميع في أول جلسة إحاطة له بمجلس الأمن الدولي بالقول «إن الأزمة السياسية لا تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية»، مؤكدا أن الجهود المبذولة المتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تقود إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، ما يزيد من تأخير احتمال إجراء انتخابات.

باتيلى يستهدف تنشيط المسار الأمني

ويعتقد باتيلي بضرورة إعادة تنشيط المسار الأمني لعلاقته بالمأزق السياسي، مبينا أن الاشتباكات العنيفة في طرابلس في 27 أغسطس الماضي أدت إلى تحولٍ في ميزان القوى في العاصمة، ما زاد من عمق التوترات بين الجهات الأمنية في الشرق والغرب ولفت إلى «تقارير تتحدث عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق».

وربما يفسر هذا عزم المبعوث الأممي حضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي جرى في سرت اليوم لبحث استمرار تنفيذ المهام الموكلة إليها، والتي تشمل وفق باتيلي أيضا «وضع تنظيم حيازة السلاح تحت السيطرة الحصرية للدولة».

وليس بعيدا عن ذلك، تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي، واستكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

في هذا المناخ تشهد الأزمة الليبية سباقا آخر بين الخيار السياسي، وخيار التصعيد العسكري، وهو السباق الذي قد يعزز الخيار الثاني، إذا ما بقي طريق الخيار الأول مسدودا.