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استئناف صرف التعويضات عن العقارات الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 01:56 صباحا
استئناف صرف التعويضات عن العقارات الواقعة بمسار الطريق الدائري الثالث
مخطط الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، 31 يناير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخميس، استئناف صرف تعويضات المواطنين عن عقاراتهم الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بطرابلس.

وأضافت الإدارة أنها أحالت إلى المصارف مستندات الصرف لـ 15 ملف مُستوفٍ للمسوغات القانونية والفنية، داعية البقية إلى استكمال إجراءاتهم بصورة عاجلة لاستلام تعويضاتهم في أقرب وقت.

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مشروع الطريق الدائري الثالث
واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 23.8 كيلومتر، وسيجري تنفيذه على أربع مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، حسب الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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