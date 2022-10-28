شاهد في «وسط الخبر»: لجنة «5+5».. هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على اجتماع لجنة «5+5» في سرت مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية على خلفية صراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وفي وقت سابق اليوم قال عبدالله باتيلي إنه ناقش مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها في مدينة سرت «البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار» في ليبيا، داعيا أعضاء اللجنة إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا».

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وفتح البرنامج نقاشا حول مستقبل عمل اللجنة في ظل وساطة المبعوث الأممي الجديد، وذلك مع كل من: الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبدالكافي، والباحث السياسي محمد يسري، ورئيس مركز العربي للأبحاث والدراسات محمد الشريف.

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