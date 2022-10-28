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قبول عضوية «مركز مدافع» الليبي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 12:36 صباحا
قبول عضوية «مركز مدافع» الليبي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المؤتمر الواحد والأربعين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «FIDH»، باريس، 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
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صوّت المؤتمر الواحد والأربعين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «FIDH»، التي تحتضن 192 منظمة حقوقية من كل أنحاء العالم، بالإجماع على قبول عضوية كاملة لمركز مدافع لحقوق الإنسان.

ويعتبر مركز مدافع لحقوق الإنسان، في الوقت الراهن، المنظمة الليبية الوحيدة المنضوية ضمن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بداية من المؤتمر 41 الذي نظم بالعاصمة الفرنسية باريس بين 23 و27 أكتوبر 2022.

والـ«FIDH» هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. وتجمع 192 منظمة وطنية لحقوق الإنسان في 117 دولة. ومنذ عام 1922، التزمت الفيدرالية بالدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مركز مدافع لحقوق الإنسان
ومركز مدافع لحقوق الإنسان «CHRDA» هو شبكة ليبية للمدافعين عن حقوق الإنسان، مستقلة غير حكومية، تأسست في فرنسا عام 2016، بهدف تعزيز حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء والمهمشين، وتسعى لتحليل الصعوبات والمخاطر التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة والمشاركة في حوار بين الثقافات.

وبالتزامن مع الذكرى الـ 100 لتأسيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، شارك مركز مدافع لحقوق الإنسان في أشغال المؤتمر، وبعض الورش إلى جانب 180 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم.

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وعقدت الفدرالية جلستها الافتتاحية ببلدية باريس يومي 23 و24 أكتوبر 2022. وأوضح بيان لها أن «180 مدافعًا ومدافعة اجتمعوا بباريس قادمين من جميع أنحاء العالم تحت شعار المعركة نفسها: معركة الحرية واحترام الحقوق وأولئك الذين يدافعون عنها». واستمرت المناظرات وجلسات العمل المشتركة طوال الأسبوع.

وانطلقت أشغال المؤتمر بجلسة افتتاحية بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعمدة باريس وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية.

ويجمع المؤتمر العالمي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنظمات الأعضاء في الشبكة وخبراء دوليين وأكثر من 180 مشاركًا ومشاركة من مجموعات المجتمع المدني المحلية. وكان هذا الحدث فرصة لمنظمات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة تحديات حماية حقوق الإنسان.

إشادة أممية بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس بعقد المؤتمر 41، وقال في كلمة له بالمناسبة: «أحيي عمل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكل أولئك الذين يعملون يوميًا من أجل حقوق الإنسان ويعرضون حياتهم للخطر».

وهنأت ماري لاولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان كل المشاركين، وقالت «أعتقد أن عملنا يؤتي ثماره، فبعض الفاعلين يغيرون سياساتهم بعد أن تحدثنا إليهم. إن بناء وإحداث التغيير جهد جماعي لنا جميعًا».

وعبّر مركز مدافع لحقوق الإنسان عن تطلعاته بشأن التأثيرات المأمولة لعضويته في الفدرالية، والتي يسعى من خلالها إلى تكثيف الجهود مع باقي الأعضاء لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وإسماع صوت الضحايا وتعزيز وضعية حقوق الإنسان والمدافعين عنها، بالإضافة إلى أمله في تبادل الخبرات مع كافة المنظمات الشريكة من كافة أنحاء العالم، وذلك في سياق التحديات الكبيرة التي تواجهها منظمات حقوق الإنسان نتيجة التطورات المقلقة التي يشهدها العالم، والتي من شأنها التأثير على وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية في العديد من الأماكن، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المؤتمر الواحد والأربعين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «FIDH»، باريس، 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
المؤتمر الواحد والأربعين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان «FIDH»، باريس، 27 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
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