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حبس 3 مسؤولين بمحطة كهرباء غرب طرابلس بسبب تسرب نفطي يهدد بكارثة بيئية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 11:49 مساء
حبس 3 مسؤولين بمحطة كهرباء غرب طرابلس بسبب تسرب نفطي يهدد بكارثة بيئية
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، حبس مدير محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس، ورئيس لجنة التنظيفات الصناعية، ورئيس قسم الأمن والسلامة، بسبب حادث تسرب نفطي من إمدادات المحطة، أدى إلى تلوّث التربة ومياه البحر قبالة بلدية جنزور، بشكلِ يعرِّض صحة الإنسان والأحياء البحرية وسلامة البيئة للخطر.

وأضاف المكتب، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق إزاء مزاولة نشاط يمس بسلامة البيئة في محيط المحطة، حيث بادر المحقق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطن، وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء والبحار.

وأوضح أن إجراءات معاينة مستوعِبات إمداد المحطة باحتياجات التشغيل، للوقوف على أسباب تسرُّب الوقود الثقيل منها، حيث اتضح أن الأمر مردُّه إلى إهمال وتقصير في أداء واجب معالجة التصدعات في هياكل المستوعبات رغم الخطر القائم أمام إدارة المحطة.

اعتراف المسؤولين الثلاثة بالتقصير
وبعدما طالعت النيابة العامة مضمون التقارير الصادرة عن وزارة البيئة، المؤكِّدة واقع تسرب 8 ملايين لتر من الوقود إلى التربة ومياه البحر، استجوب المحقق المسؤولين الثلاثة، والذين اعترفوا في معرض الاستجواب، بأنهم تغاضوا عن الخطر القائم، ولم يتخذوا الإجراءات للحيلولة دون وقوع الكارثة البيئية.

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إجراءات إزالة التلوث
وبعد اتهام المحقق للمستجوَبين الثلاثة؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. كما وجَّهت النيابة العامة الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة إلى سرعة الشروع في مباشرة إجراءات إزالة التلوث.

تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
تسرُّب الوقود الثقيل إلى التربة ومياه البحر من إمداد محطة توليد كهرباء - غرب طرابلس قبالة بلدية جنزور (مكتب النائب العام)
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