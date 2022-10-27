ضبط 160 مهاجرا و7 مهربين و6 سيارات وتدمير أخرى في اشتباكات بعمق الصحراء الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 44 قتال» التابع لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، مساء اليوم الخميس، عن ضبط 160 مهاجرا و7 مهربين و6 سيارات وتدمير أخرى في «اشتباكات مباشرة» بعمق الصحراء الليبية، دون أن يحدد موقع وتوقيت العملية.

وجاء في بيان نشره «اللواء 444 قتال» أن مفارزه «تمكنت وبعد اشتباكات مباشرة مع المهربين من ضبط 6 سيارات واستهداف سيارة للمهربين والقبض على 7 أشخاص».

150 شخصا عبروا الحدود الليبية

وأكد البيان «ضبط 150 شخصا عبروا الحدود الليبية تهريبا من عدة جنسيات مختلفة بينهم نساء، منهم من يريد البقاء في البلاد، ومنهم من أتي ليبيا للعبور فقط من البحر للضفة الأخرى».

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وأكد «اللواء 444 قتال» استمرار مفارزه في قطع مئات الكيلو مترات وتفعيل الاستيقافات في دوريات مستمرة لدك أوكار المهربين وفرض الأمن لمصلحة الوطن «بلاتردد وبعزيمة عالية».

مفارز «اللواء 444 قتال» بعمق الصحراء الليبية. (اللواء 444 قتال)

المهاجرين الذين جرى توقيفهم من قبل مفارز «اللواء 444 قتال» بعمق الصحراء الليبية. (اللواء 444 قتال)

المهاجرين الذين جرى توقيفهم من قبل مفارز «اللواء 444 قتال» بعمق الصحراء الليبية. (اللواء 444 قتال)

مفارز «اللواء 444 قتال» بعمق الصحراء الليبية. (اللواء 444 قتال)