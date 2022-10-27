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في العدد 362: ليبيا بين خيارين.. و«الاتجار بالبشر» على أجندة زيارة خان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 10:01 مساء
في العدد 362: ليبيا بين خيارين.. و«الاتجار بالبشر» على أجندة زيارة خان
غلاف العدد 362 من جريدة «الوسط». الخميس 27 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد رقم 362 من جريدة «الوسط» وفي صدر الصفحة الأولى تقرير تحليلي يتابع جديد المشهد السياسي الليبي، وجاء تحت عنوان «خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي». التقرير يرصد «نبرة غير تفاؤلية يستهل بها المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي مهامه»، فيما يبدو أن الطريق إلى الحل السياسي لا يزال مسدودا.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما؛ بعنوان «قيادة جديدة لرأس السلطة في بريطانيا وإيطاليا..هل يتغير التعامل مع الملف الليبي؟».

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ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير حول استقالة ليزتراس وعلاقتها بزيارة فتحي باشاغا، وجاء عنوانه «جون أفريك: استقالة رئيسة وزراء بريطانيا مرتبطة بزيارة باشاغا».

أيضا نطالع في الصفحة نفسها موضوعا حول انقطاع وعودة المياه إلى طرابلس وجاء تحت عنوان «إصلاح التسريب وعودة تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس».

ونقرأ في صدر الصفحة الخامسة موضوعا عن زيارة مرتقبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وجاء تحت عنوان «المساءلة والاتجار بالبشر على أجندة خان في ليبيا».

ونطالع في الصفحة ذاتها موضوعا مجمعا يرصد حوادث وجرائم واعتداء في ليبيا. منها عنوان «قاتل أبيه يطعن نفسه بعد والدته وأخته».

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من يفجر القنبلة القذرة؟
وإلى الشأن العربي والدولي وتحت عنوان «روسيا وأوكرانيا يتقاذفان القنبلة القذرة.. فمن سيفجرها»، نطالع موضوعا رئيسيا في الصفحة السادسة، كما نطالع موضوعات أخرى.

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعا رئيسيا عنوانه «أزمة السودان السياسية تتعمق في ذكرى تحركات البرهان».

التوتر الأمني يخفض إيجارات السكن
وفي الاقتصاد يتصدر الصفحة الثامنة موضوع بعنوان «باتيلي يعيد الحديث عن توحيد المركزي إلى الواجهة».

أما الصفحة التاسعة فنطالع فيها تقريرا محليا بعنوان « انخفاض إيجارات السكن في المنطقة الغربية نتيجة التوتر الأمني».

وفي صفحة الثقافة نطالع موضوعات عدة منها موضوع عنوانه «بين كشلاف ومازن وعراب..د. محمد ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية»

أما صفحة الفن فتضم موضوعات وأخبارا متنوعة ويتصدرها تقرير عن مهرجان قرطاج وعنوانه « 78 فيلما من 72 دولة في أيام قرطاج السينمائية».

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الأخضر يواجه الأهلي بنغازي في الكأس
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع تقريرا رئيسيا في الصفحة الرابعة عشرة بعنوان «الأخضر يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في كأس ليبيا».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع عن الجولة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز بعنوان «طبرق تستقبل مواجهة الصقور والتحدي.. والمحلة أمام الاتحاد».

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