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الدبيبة يتفقد عدد من المرافق ببلدية العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 07:36 مساء
الدبيبة يتفقد عدد من المرافق ببلدية العزيزية
جولة الدبيبة بمحكمة جنوب طرابلس رفقة وزيرة العدل، الخميس 27 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين جولة تفقدية لعدد من المرافق الحكومية ببلدية العزيزية جنوب غرب طرابلس، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء العام الـ14 للعام 2022.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة اطلع خلال الزيارة على سير عمل إنشاء محكمة جنوب طرابلس، رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، مشيرا إلى أن العمل في مبنى المحكمة الذي يعد من مشاريع وزارة العدل للعام 2021 وصل لمراحل متقدمة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة تفقد أيضا خلال جولته أوضاع المدينة الرياضية التي تعرضت لإهمال خلال السنوات الماضية، مُصدرًا تعليماته إلى وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لزيارة الموقع، واستئناف العمل بالمشروع وإعطائه الأولوية في التنفيذ لأهميته بالمنطقة.

مخرجات اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
وخلص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال اجتماعه الرابع عشر للعام 2022 المنعقد في مدينة العزيزية، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تسعة قرارات متعلقة بقطاعات الإدارة المحلية والإعلام والنفط والبنية التحتية والزراعة والأمن والتعليم.

جولة الدبيبة بالمدينة الرياضية في العزيزية، الخميس 27 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بالمدينة الرياضية في العزيزية، الخميس 27 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بالمدينة الرياضية في العزيزية، الخميس 27 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بالمدينة الرياضية في العزيزية، الخميس 27 أكتوبر 2022. (حكومتنا)
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