المنقوش تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الكويت الجديد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد لدى ليبيا زياد فيصل المشعان، وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

ورحبت المنقوش بالسفير الجديد لدولة الكويت لدى ليبيا، متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسفير لأداء عمله في ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكويت في جميع المجالات

وأضافت الوزارة أن سفير الكويت الجديد لدى ليبيا زياد المشعان نقل للمنقوش في مستهل لقائهما تحيات وزير الخارجية الكويتي، مؤكدا دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.