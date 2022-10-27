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انتشال 50 لغما مضادا للمدرعات والأفراد من ورشة مهجورة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 05:56 مساء
انتشال 50 لغما مضادا للمدرعات والأفراد من ورشة مهجورة في بني وليد
الألغام المضادة للأفراد والمدرعات التي جرى انتشالها من ورشة بالحي الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
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تمكن أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، اليوم الخميس، من إزالة وانتشال 50 لغما مضادا للمدرعات والأفراد من إحدى الورش المهجورة بمنطقة الحي الصناعي شرق المدينة تمهيدا للتخلص منها.

وأوضح مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات قاموا بتمشيط الورشة والمنطقة المحيطة بها، واتضح وجود كمية كبيرة من الألغام عددها 47 لغما مضادا للمدرعات وثلاثة ألغام مضادة للأفراد.

- انتشال قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم من منطقتين في بني وليد
- إزالة قذائف هاون قرب محطة كهرباء شمال بني وليد
- إزالة قذائف صغيرة ومتوسطة الحجم قرب أحد المنازل في بني وليد

جمع الألغام تمهيدا للتخلص منها في بني وليد
وأكد المصدر أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات أزالوا كافة الألغام، ونقلوا جميع تلك القذائف وقاموا بتجميعها وضمها مع بقية المخلفات الحربية الأخرى التي جرى انتشالها في أوقات سابقة تمهيدا للتخلص منها.

ويعاني مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد نقص الإمكانات والمعدات الخاصة بنقل مخلفات الحروب التي يُجرى العثور عليها من حين لآخر في المنطقة.

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