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أوردمان يبحث مع المنقوش جهود التحرك نحو إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 04:09 مساء
أوردمان يبحث مع المنقوش جهود التحرك نحو إجراء الانتخابات
المنقوش في اجتماعها مع القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، 27 أكتوبر 2022 (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إنه ناقش مسألة «أهمية تركيز كل الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات في الوقت المناسب»، وذلك في لقاء مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وأضافت السفارة الأميركية في بيان على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، أن أوردمان شدد على ضرورة أن تحظى الانتخابات بالدعم في جميع أنحاء ليبيا، مع أهمية استعادة «سيادة البلاد بالكامل».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات على الساحة الليبية.

مناقشة استئناف عمل السفارة الأميركية من طرابلس
وبحث الجانبان الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأمريكية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز المزيد من المصالح المشتركة في المجالات كافة.

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المنقوش: بدء خطوات التمهيد للاستقرار السياسي 
وأكدت المنقوش «البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار».

وأضاف البيان أن المسؤول الأميركي أكد «دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي».

المنقوش في اجتماعها مع القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، 27 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
المنقوش في اجتماعها مع القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، 27 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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